"التضامن" تبحث مع "التنظيم والإدارة" استعدادت الانتقال للعاصمة الإدارية

كتب- عبدالقادر رمضان:

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وصالح الشيخ، رئيس الجهاز القومي للتنظيم والإدارة اجتماعًا لمناقشة تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة واستعداداتها للانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، بحسب بيان صحفي من الجهاز اليوم السبت.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي في البيان إلى أهمية تحديث الهيكل بشكل يتناسب مع المرحلة الحديثة التي تمر بها الوزارة خاصة بعد صدور قانوني الجمعيات الأهلية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ والتأمينات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

كما يأتي هذا في ظل اتجاه الوزارة بقوة نحو الحوكمة والتحول الرقمي والتركيز على تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ استراتيجية التحول من الدعم إلى الإنتاج والتمكين وكذلك الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مؤسسات الرعاية.

وقالت إن هذا في الوقت تتطلع الوزارة لأداء وظائف جديدة تتناسب مع تطور احتياجات المجتمع المصري في نفس الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى ترشيد مواردها.

وشددت الوزيرة على عزمها لتحقيق إنجاز بشأن تنمية مواردها واستثمار أصولها لصالح تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسين ظروف العمل للعاملين بالوزارة.

وأثنت الوزيرة على الدعم الدائم للدكتور صالح الشيخ لتعزيز عمليات الإصلاح الإداري، كما وجهت الشكر لفريق الجهاز على دعمه للوزارة بشكل يسهم في معاونة الوزارة على القيام بدورها.

وقال الدكتور صالح الشيخ، إن الجهاز يعد بيت الخبرة للحكومة المصرية ولديه من المهارات الكفء والخبرات المهنية ما يمكنه من تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإداري لتطوير كافة الأجهزة الإدارية للدولة بشكل يعاون كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة كوزارة التضامن الاجتماعي على أداء عملها وهو ما ينعكس على الخدمات المقدمة منها للمواطنين.

وأضاف أن الجهاز يراعي في تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة، وهي التخطيط الاستيراتجيي، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.