أسعار الأسماك في سوق العبور خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت أسعار السمك البلطي في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع جنيهين ليتراوح اليوم الجمعة بين 20 و21 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و270 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.