القاهرة- مصراوي

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في بيان اليوم الأربعاء إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتعيين اللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط رئيسا للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.

كما نص القرار على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٩ والخاص بتكليف المهندس مجدى غازى كقائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس ادارة الهيئة، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٩٤ لسنة ٢٠١٤ والخاص بتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية كأحد أهم الهيئات التابعة للوزارة للقيام بدورها الرئيسي في النهوض بالقطاعات الصناعية ووضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.

وأشارت إلى أن القيادة الجديدة للهيئة على درجة كبيرة من التميز والكفاءة، ويمتلك خبرات كبيرة في مجال إدارة المشروعات القومية بما فيها مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.