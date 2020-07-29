البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.15%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10584 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.16%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة طفيفة 0.06% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10568 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.