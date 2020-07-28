الملا: 32 مليون قدم مكعب غاز يوميا معدل الإنتاج الأولي لكشف "بشروش"

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن نتائج الاختبارات التي أجريت على كشف بشروش للغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال الحماد بدلتا النيل البحرية الذي تم الإعلان عنه أوائل الشهر الحالي أسفرت عن معدل إنتاج أولي حوالي 32 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، بحسب بيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير أن شركة إيني الإيطالية المشغلة لمنطقة الامتياز ستقوم وشركائها بي بي البريطانية وتوتال الفرنسية بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بإعداد خطة تنمية الكشف للإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج من خلال استغلال البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة بالمنطقة.

وكانت شركة إيني الإيطالية، أعلنت الشهر الماضي، أنها نجحت بالتعاون مع شركة بي بي البريطانية، في حفر أول بئر استكشافية في رخصة شمال الحماد، في المياه المصرية في دلتا النيل.

وقالت الشركة إنه تم اكتشاف عمود غاز بسمك 152 مترًا داخل الأحجار الرملية في العصر الميسيني لتكوين أبو ماضي مع خصائص بتروفيزيائية ممتازة، حيث سيتم اختبار البئر للإنتاج.

ويقع الاكتشاف الجديد على عمق 22 مترًا من المياه، على بعد 11 كيلومترا من الساحل و12 كيلومترا شمال غرب من حقل نورس وحوالي كيلومتر غربًا من حقل بلطيم الجنوبي الغربي.

وكان مصدر مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، قال لمصراوي في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاحتياطيات المؤكدة في بئر غاز "بشروش" المكتشفة حديثا في البحر المتوسط تقدر بنحو 250 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بحسب التقديرات الأولية الخاصة بالبئر الاستكشافية التي تقع في امتياز شمال الحماد في دلتا النيل.

وعلى جانب آخر، قالت وزارة البترول، في بيانها اليوم، إن إجمالي إنتاج منطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، التي تعمل فيها شركة إيني الإيطالية، ارتفع إلى 12 ألف برميل يوميا من الزيت الخام بعد عام واحد من بدء الإنتاج في يوليو 2019.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي بعد النجاح فى حفر البئر الجديدة "SWM-A-6X" بمنطقة حوض فاغور بإجمالي عمق 15800 قدم ووضعها على الإنتاج بمعدل إنتاج 5 آلاف برميل يومياً باستخدام التسهيلات المتاحة بالمنطقة من خلال شركة عجيبة.

وشركة عجيبة هي الشركة القائمة بالعمليات في هذه المنطقة، وهي شركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية.

وذكرت الوزارة أن هذا النجاح يعكس استراتيجيتها في التوسع بأعمال البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية لتنمية وتعظيم الثروات البترولية والغازية بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية باستخدام أحدث التكنولوجيات.

وأشارت إلى أنها تستهدف بهذا التوسع تحقيق اكتشافات جديدة تفتح آفاقاً أوسع أمام العمل في مختلف المناطق التي لازالت تزخر باحتمالات بترولية واعدة.