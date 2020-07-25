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أسعار الذهب العالمية عند مستويات تاريخية والأوقية تكسر حاجز 1902 دولار

10:54 ص السبت 25 يوليه 2020
أسعار الذهب العالمية عند مستويات تاريخية والأوقية تكسر حاجز 1902 دولار

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

أنهت أسعار الذهب تعاملات أمس الجمعة عند مستوى تاريخي، لم تصله منذ 2011.

ووصل سعر أوقية الذهب بنهاية تعاملات أمس إلى 1902 دولار، بارتفاع قيمته 14.5 دولار في الأوقية مقارنة بتعاملات الجلسة السابقة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

وقالت وكالة رويترز إن الخلاف الأمريكي الصنيي فاقم المخاوف حيال تضرر الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو ما دفع المستثمرين للذهب.

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو "المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادي بسبب الخلاف الأمريكي الصيني المر الآخذ في التنامي يعتبر سببا لترجيح استمرار الدعم الحكومي والنقدي عالميا لفترة أطول".

وفي تصعيد جديد، أمرت الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، وذلك ردا على مطالبة الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في هيوستون.

أسعار الذهب الذهب البورصات العالمية الخلاف الأمريكي الصنيي فيروس كورونا

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