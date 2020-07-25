أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق الجملة

10:38 ص السبت 25 يوليه 2020
تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق الجملة

أسعار الأسماك

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 19 و22 جنيها، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وبقى سعر كيلو السمك البوري، ثابتًا ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم بين 60 و75 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

الخبر التالى:

اليوم.. مكاتب البريد والتأمينات مفتوحة لصرف معاشات شهر أغسطس استثنائيًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91072

    عدد المصابين

  • 31970

    عدد المتعافين

  • 4518

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15636812

    عدد المصابين

  • 8918502

    عدد المتعافين

  • 636404

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تنتهي 15 أغسطس.. الحكومة توضح مصير قرار تحصيل رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء