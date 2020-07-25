تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 19 و22 جنيها، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وبقى سعر كيلو السمك البوري، ثابتًا ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم بين 60 و75 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.