زيادة البوري وانخفاض البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار السمك البلطي بينما ارتفعت أسعار السمك البوري، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع بين جنيه، ليتراوح اليوم الجمعة بين 19 و 22 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم بين 60 و75 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 200 جنيه و 260 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.