المالية: إطلاق سلسلة تقارير "شفافية الموازنة" بالتعاون مع "اليونيسيف"

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" سلسة "شفافية الموازنة" التي تتضمن نشر عدة تقارير لتقديم رؤية مبَّسطة للموازنة العامة للدولة بما في ذلك المخصصات المالية المقررة لرعاية الأطفال، على النحو الذي يُسهم في تيسير استيعاب المواطنين لمجالات الإنفاق العام.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الوزارة حريصة على تطوير الجهود المبذولة للشباب والأطفال من أجل الاستجابة لطموحاتهم وآمالهم، وترسيخ التفاعل معهم، وأنها تسعى لتقديم سياسات ملائمة لاحتياجاتهم، وإتاحة المزيد من المعلومات المبسطة لجموع المواطنين في التقارير التي تصدرها.

وأضاف أن هذا التعاون جزء من الجهود المشتركة لوزارة المالية و"اليونيسيف" الهادفة لتعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في عملية الموازنة.

وذكر كجوك أن السلسلة تضم أربعة تقارير موجزة توضح النقاط الرئيسية للمخصصات المالية التي تفيد الأطفال، وتضمنت موازنة العام المالي الحالي 2020-2021 تعزيز البرامج الموجهة لدعم ورعاية الأجيال الناشئة صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا، مع بيان استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي.

وأشار إلى أن هذه السلسلة تتضمن أيضًا التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة تداعيات أزمة "كورونا" في العامين الماليين الماضي والحالي، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لدعم الخطة الشاملة لمكافحة الفيروس المستجد، ومساندة القطاعات الاقتصادية والمواطنين الأكثر تضررا.

وقال برونو مايس، ممثل اليونيسيف بمصر، إن الاستثمار في الأطفال يحقق مكاسب كبيرة للأسر والمجتمعات، ويُسهم في تحسين الصحة العامة وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى الدخل والنمو الاقتصادي، على النحو الذي يُساعد في تماسك المجتمعات.

وأضاف أنه في هذا الصدد تتضح أهمية دعم "اليونيسيف" للحكومة المصرية في قرارات تخصيص الأموال بشكل فعَّال لتلبية احتياجات الأطفال.

ويركز عمل "اليونيسيف" في مصر على تعزيز التنمية العادلة متعددة الأبعاد للأطفال؛ بما يُسهم في إرساء دعائم الحماية الاجتماعية المتكاملة والسياسات الوطنية والإنفاق العام الذي يركز على احتياجاتهم.