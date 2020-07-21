البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.57% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10439 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.53%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.49%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.97% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 10380 نقطة، بدعم من المستثمرين المصريين والعرب.