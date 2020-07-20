جامع: التحول الرقمي ضرورة لتسيير أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد أظهرت الأهمية الكبيرة للتكنولوجيا وتطبيقاتها المتنوعة في نمو الاقتصاد العالمي والمحلي وتسيير الأعمال الخاصة بالمشروعات المختلفة.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الاثنين، أضافت نيفين جامع أن التكنولوجيا في ظل هذه الأزمة مهمة أيضا للتوسع في استخدام التسويق الإلكتروني والبيع من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات أو الأسواق المشهورة، وكذا التواصل مع العملاء المستهدفين من خلال المواقع الإلكترونية أو أجهزة المحمول.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة الافتتاحية لمؤتمر إطلاق مبادرة "مستقبل رقمي"، الذي يقيمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وشركة فايبر مصر سيستمز.

وذكرت أنه تبين أنه كلما زاد الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في إتاحة الخدمات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة كلما أدى ذلك إلى انخفاض معدلات التأثر الاقتصادي بانتشار هذا الفيروس، بالإضافة إلى مساعدة المواطنين على الحصول على الخدمات المختلفة دون حاجة إلى التنقل لمكان تأدية الخدمة.

وأوضحت نيفين جامع أن هذا الاعتماد على التكنولوجيا يساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المحققة، وكذا التيسير على المواطنين من خلال تلقيهم مختلف الخدمات في أمان.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات أدرك أهمية هذا التحول الرقمي سواء في الخدمات المتاحة منه لعملائه أو إتاحة تمويل ودعم فني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنها من استخدام التطبيقات الحديثة وتقديم جزء من خدماتها من خلال الاقتصاد الرقمي.

وقالت جامع إن الجهاز نفذ العديد من المبادرات في هذا المجال، حيث تمت إتاحة تقديم مجموعة من الخدمات غير المالية من بعد (برامج ريادة الأعمال التي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية)، حيث تتم إتاحة تلك البرامج التدريبية من خلال الإنترنت والبرامج الحديثة.

وأضافت أنه سوف يتم التوسع خلال الفترة القادمة لتقديم مجموعة أخرى من الخدمات غير المالية اعتمادا على التطبيقات التكنولوجية.

كما يعمل الجهاز على إتاحة آليات تكنولوجية تمكن أصحاب المشروعات الصغيرة والشباب بالتقدم للحصول على تمويل لمشروعاتهم الجديدة أو القائمة من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، وفقا للوزيرة.

وذكرت أن الجهاز اتخذ الخطوات التنفيذية لتفعيل قيام عملاء الإقراض المباشر بسداد الأقساط من خلال الوسائل التكنولوجية عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال بهدف التيسير على عملائه.

وأشارت جامع إلى تصميم منتج تمويلي موجه لأصحاب المشروعات الصغيرة لدعم عمليات التحول الرقمي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعمها بأجهزة الحاسب الآلي أو البرامج والأنظمة التكنولوجية التي ستساعد هذه المشروعات على الاستمرار وتقديم خدماتها بشكل أفضل.

وحضر المؤتمر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وطارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وتهدف مبادرة "مستقبل رقمي" إلى مساعدة وتمكين الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر من مواكبة التحول الرقمي ونشر خدمات ومنتجات هذه الشركات وتسويقها عن طريق الإنترنت والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.