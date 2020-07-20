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أسعار الذهب العالمية تستقر فوق مستوى 1800 دولار للأوقية

10:26 ص الإثنين 20 يوليه 2020
أسعار الذهب العالمية تستقر فوق مستوى 1800 دولار للأوقية

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، لترسخ أقدامها فوق مستوى 1800 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، تعززت جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال تنامي إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم، لكن صعود الدولار كبح المكاسب.

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1808.92 دولار للأوقية.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1809.50 دولار، دون تغير يذكر.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، "ثمة مؤشرات فنية على أن الدولار الأمريكي قد يرتفع وربما لهذا السبب نرى المتعاملين في سوق الذهب يرفعون الغطاء عن السعر في الوقت الحالي".

وصعد مؤشر الدولار 0.2%، وهو ما يزيد تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.

وتراجع البلاديوم 0.7% إلى 2008.01 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% ليسجل 836.91 دولار، بينما استقرت الفضة دون تغيير عند 19.32 دولار.

أسعار الذهب العالمية سعار الذهب

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