شعبة الخضراوات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم و الفاصوليا



كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الطماطم والفاصوليا شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية بسوق الجملة.

وزاد سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة، ليصل إلى ما بين 1.75 و4.25 جنيه مقابل 1.5 و3.75 جنيه ، والفاصوليا بين 15 و18 جنيها مقابل 5 و7 جنيهات، قبل أسبوع.

وأوضح النجيب أن الزيادة الطفيفة في أسعار الطماطم خلال الأيام الماضية سببها "فواصل العروات" لمحصول الطماطم في هذا التوقيت في كل عام.

وأضاف النجيب، أن الارتفاع الطفيفة في سوق الجملة في سعر كيلو الطماطم تراوح بين 25 و50 قرشا، ولن يشعر بها المواطن في السعر في سوق التجزئة.

وأشار إلى أن هذه ارتفاعا في سعر الطماطم بسوق الجملة لن تدوم كثيرا وستنتهي بعد أيام من عيد الأضحى.

كما أوضح أن زيادة أسعار الفاصوليا سببها تراجع المعروض حيث يشهد شهر يوليو من كل عام تراجعا في حجم المعروض وهو ما يرفع الأسعار.

ويعد محصول الفاصوليا محصولا شتويا يكثر المعروض منه في فصل الشتاء ويقل مع بدايات فصل الصيف.

ووفقا لقول النجيب ،"ستعود أسعار الفاصوليا إلى مستواها مجددا بعد شهر، أي الشهر المقبل مع زيادة المعروض في الأسواق مع طرح المحصول الجديد".

وبحسب النجيب، فإن باقي أصناف الخضراوات تشهد استقرار بالأسواق مع وفرة المعروض منها.