البورصة تواصل الهبوط مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.4% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10574 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.52%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.48%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 2.36% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 10617 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.