البورصة تواصل الهبوط مع بداية تعاملات الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.4% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10574 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.52%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.48%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 2.36% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 10617 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.
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