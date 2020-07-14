البورصة تتراجع 1.2% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتب- مصطفى عيد:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.22% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 10874 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.
كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.89%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.84%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة بلغت 31.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين صافي شراء بقيمة 28.9 مليون جنيه، و2.4 مليون جنيه على التوالي.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.58% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 11007 نقطة.
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