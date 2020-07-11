وزير قطاع الأعمال العام يكرم مدحت نافع رئيس "القابضة المعدنية" السابق

كتبت- شيماء حفظي:

كرم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، وذلك تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه رئاسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية من مارس 2018 وحتى يونيو 2020.

وقال بيان من الوزارة اليوم السبت إن الوزير سلم نافع، درع الوزارة، بحضور رؤساء الشركات القابضة الثماني التابعة للوزارة، وبمشاركة رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وكان الوزير وافق على قبول استقالة نافع، وقرر تعيين المهندس محمد السعداوي رئيسا للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق، للرئيس الجديد للشركة القابضة للصناعات المعدنية، موجهًا باستكمال جهود الإصلاح والتطوير في الشركات التابعة خاصة في مشروع تحديث خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم والجاري تدبير تمويله بالتعاون مع مؤسسات دولية.

كما طالب الوزير باستكمال مشروع التحديث الكامل لشركة الدلتا للصلب الذي يستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال لتصبح (500 ألف طن بليت و10 آلاف طن مسبوكات) والذي من المقرر الانتهاء منه في منتصف 2021، ومشروع إنتاج السيارات الكهربائية بشركة النصر لصناعة السيارات.

وتضمنت المشروعات التي طالب الوزير باستكمالها، مشروع رفع تركيز خام الحديد فى مناجم الواحات إلى جانب الإسراع في تنفيذ الخطط الموضوعة بشأن شركات ميتالكو، والنصر لصناعة المطروقات، والنصر لصناعة المواسير الصلب، ومصانع النحاس المصرية، والإسكندرية للحراريات، وفقًا للبيان.