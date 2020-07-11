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السعودية ترفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 31.6% في شهر يوليو

09:34 ص السبت 11 يوليه 2020
السعودية ترفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 31.6% في شهر يوليو

السعودية ترفع أسعار الوقود

القاهرة- وكالات:

أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة مساء أمس رفع أسعار البنزين المحلية خلال شهر يوليو الجاري بنسبة تتراوح ما بين 22% إلى 31.6%.

وقالت وكالة رويترز إن السعر الجديد لبنزين 91 هو 1.29 ريال بدلا من 0.98 ريال بارتفاع 31.6%، وسيكون بنزين 95 بسعر 1.44 ريال بدلا من 1.18 ريال بارتفاع 22%.

ومن المعروف أن المملكة تراجع أسعار الوقود شهريًا، وفقًا للسعر العالمي.

وكانت السعودية بدأت في أول الشهر الجاري رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلًا من 5% وضمن السلع التي تطبق عليها القيمة الوقود.

السعودية أسعار الوقود أرامكو

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