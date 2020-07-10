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زيادة البلطي والمكرونة.. أسعار السمك بسوق الجملة في أسبوع

11:17 ص الجمعة 10 يوليه 2020
زيادة البلطي والمكرونة.. أسعار السمك بسوق الجملة في أسبوع

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار الجمبري، واستقرت أسعار السمك البوري.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع بين جنيه و3 جنيهات، ليتراوح اليوم الجمعة بين 21 و24 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم بين 60 و 70 جنيها بزيادة 5 جنيهات عن الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و 260 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

أسعار الأسماك سوق العبور

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