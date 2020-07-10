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الذهب يتأهب لخامس ارتفاع أسبوعي على التوالي عالميا

10:41 ص الجمعة 10 يوليه 2020
الذهب يتأهب لخامس ارتفاع أسبوعي على التوالي عالميا

الذهب يتأهب لخامس ارتفاع أسبوعي

القاهرة – وكالات:

تراجع الذهب اليوم الجمعة إذ تعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار ويحوم المعدن النفيس قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار، لكنه يتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي.

وتسبب ارتفاع في الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة في تعزيز الشهية للملاذات الآمنة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1769.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، لكنه صعد نحو 1.2% في الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1801.10 دولار.

وقال إليا سبيفاك خبير العملة لدى ديلي فيكس ”خلفية العزوف عن المخاطرة قادت الطلب على الملاذ في الدولار الأمريكي“ مما يقود الذهب للانخفاض.

وأضاف ”على الرغم من ذلك، يبدو التراجع تصحيحا في سياق الاتجاه الصاعد“.

وارتفع الذهب نحو 18% منذ بداية العام، إذ غذى الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الملاذ الآمن مما قاد المعدن الأصفر إلى قرب ذروة تسع سنوات عند 1817.71 دولار يوم الأربعاء.

وجرى الإعلان عن أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في أنحاء الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وهو أكبر عدد في يوم واحد لأي دولة منذ بداية الجائحة في الصين العام الماضي.

وفي انعكاس لنتائج العزوف عن المخاطرة، تراجعت الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من إجراءات عزل جديدة في الولايات المتحدة، مما عزز أيضا الدولار، وهو ملاذ آمن منافس، وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أن المتسوقين الأمريكيين هجروا المتاجر في المناطق التي ترتفع فيها الحالات بالقدر الأكبر، مما يثبط الآمال في تعاف سريع لأكبر اقتصاد في العالم.

ارتفاع الذهب سبائك الذهب

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