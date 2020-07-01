تفاصيل كشف الذهب الجديد في الصحراء الشرقية بمصر (فيديوجرافيك)
كتب- مصطفى عيد:
أعلن طارق الملا وزير البترول، أمس الثلاثاء، تحقيق مصر كشفا تجاريا للذهب بمنطقة إيقات بالصحراء الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب.
ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز المعلومات عن كشف الذهب الجديد، بحسب بيانات وزارة البترول.
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