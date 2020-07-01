العليا للإصلاح البيئي تبحث تنفيذ خطط التزام شركات البترول بخليج السويس

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كتب- مصطفى عيد:

عقدت اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي اجتماعها الدوري الثالث، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة طارق الملا وزير البترول، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وتضمن الاجتماع متابعة الأعمال التنفيذية لخطط الالتزام والإصلاح البيئي لشركات البترول العاملة في خليج السويس لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي وفقا للاشتراطات البيئية التي نص عليها قانون حماية البيئة.

وأكد وزير البترول أن المشاركة الفعالة والتواصل والتنسيق المستمر بين الوزارتين وأعضاء اللجنة العليا ساهم بإيجابية في التوصل لحلول وإنجاز الأعمال على أرض الواقع والوصول إلى اتفاق على خطط الإصلاح البيئي بما يتناسب مع متطلبات صناعة البترول.

وأشار إلى أن هذا الأمر يؤكده انتهاء شركتي بترول زيتكو والعامة للبترول (برأس سدر) من تنفيذ أعمال خطط الإصلاح البيئي، بالإضافة إلى تقديم خطط فعالة ومستدامة من قِبل الشركات البترولية الأخرى للوصول إلى التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.

ووجه الملا الشكر والتقدير إلى وزيرة البيئة وأعضاء اللجنة الفنية من هيئة البترول، وجهاز شئون البيئة على المجهودات التي بذلت للتوصل إلى اتفاق على خطط الإصلاح البيئي، الأمر الذي أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية بالبدء في تنفيذ الأعمال لحل مشكلة الصرف الصناعي وهو ما لم يحدث منذ سنوات.

وأكدت وزيرة البيئة أن الجهود الثنائية لفريق العمل من الجانبين والتي لاقت دعما كاملا من الوزيرين تكللت بالنجاح، وأن كل الشركات البترولية أصبح لديها خطة عمل واضحة وخارطة طريق وبرنامج زمني لتنفيذ خطط الإصلاح البيئي ووضع حلول لأي معوقات قد تعترض العمل بالتواصل المباشر.

وأشارت إلى أهمية استمرار اجتماع اللجنة المشتركة وعلى المستوى الوزاري دوريا وبصفة منتظمة، وتحديد الأولويات بناءً على نسب الإنجاز من الشركات، والتفقد الميداني لمواقع عمل الشركات للحفاظ على سرعة الإنجاز وتقييم الموقف.

وشارك في الاجتماع عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ومساعده للبيئة والسلامة والصحة المهنية جمال فتحي، وإيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.