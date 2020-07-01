بدء صرف معاشات شهر يوليو بالزيادات والعلاوات الخمس

كتبت- ياسمين سليم:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء صرف معاشات شهر يوليو مصحوبة بالزيادة السنوية وإضافة الدفعة الأولى من مجمدات العلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات.

وتصرف الوزارة اليوم المعاشات لكل أصحاب المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، على أن يتم تقسيم مواعيد صرف المعاشات من مكاتب البريد وهيئة التأمينات حسب قيمة كل معاش من مكاتب البريد وهيئة التأمينات.

وتبدأ مكاتب البريد وهيئة التأمينات الصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل من وسيستمر خلال أيام الأربعاء والأحد (1-5) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

وسيصرف أصحاب المعاشات من يبلغ معاشه أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه أيام الاثنين والثلاثاء (6-7) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

فيما سيصرف أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه، أيام الأربعاء والخميس (8-9) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

وسيصرف أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشهم أكثر من 3 آلاف جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يصرفون معاشاتهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 يوليو.

وتتضمن معاشات شهر يوليو زيادة تبلغ قيمتها 14% من قيمة المعاش لكل أصحاب المعاشات.

وبالنسبة لمستحقي العلاوات الخمس وعددهم 2.4 مليون مستحق، ستضاف قيمة هذه العلاوات أولًا، ثم تحسب الزيادة البالغة 14% على قيمة المعاش بعد إضافة العلاوات الخمس.

وستصرف الوزارة أول دفعة من المتجمدات الخاصة بالعلاوات الخمس مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير ٢٠٢١ والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

ويستحق العلاوات الخمس كل من خرج إلى المعاش من ١ يوليو ٢٠٠٦ وحتى ١ يوليو ٢٠١٥.