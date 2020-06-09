تباين أسعار النفط في ظل آمال بتعاف سريع للطلب على الوقود

القاهرة- وكالات:

تباينت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ظل آمال بتعاف سريع للطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا في أنحاء العالم ولكن يكبح المكاسب احتمال استمرار فائض المعروض في السوق، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 40.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش.

وتراجع العقد 1.50 دولار أمس الاثنين بعد تسجيل مكاسب على مدى سبع جلسات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8% ما يوازي 31 سنتا إلى 38.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 1.36 دولار أمس الاثنين.

ورفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط في 2020 ويتوقع حاليا أن يسجل برنت 40.40 دولار للبرميل وأن يبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 دولارا، ولكنه حذر من أن الأسعار قد تنخفض في الأسابيع المقبلة بسبب ضبابية الطلب وزيادة المخزونات.

وجاءت مكاسب، اليوم الثلاثاء، مع بدء نيويورك، وهي المدينة الأمريكية الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد، استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد توقف لحوالي ثلاثة أشهر مما قد يحفز الطلب على الوقود.ر