الصندوق السيادي يحصر مباني الوزارات لوضع خطة إحياء منطقة وسط البلد

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عبر تطبيق زووم، إن الصندوق يقوم حاليا بحصر الأصول والمباني التابعة للوزارات التي ستنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن خطة لإعادة إحياء منطقة وسط البلد.

وأضاف "نقوم بمسح كامل للأصول غير المستغلة والمباني بالاستعانة بمكاتب استشارية محلية وعالمية من أجل فرز هذه المباني".

وقال إن الصندوق لديه "حلم كبير لإعادة إحياء منطقة وسط البلد لتكون منطقة اقتصادية وخدمية ومنطقة جذب سياحي على غرار مثيلاتها في الدول الأوروبية".

وأضاف أن منطقة وسط البلد لها قيمة حضارية وتاريخية وطراز معماري متميز، وأن الصندوق يستهدف وضع مخطط عام لتطوير المنطقة بالتعاون مع الشركات والجهات المالكة للمباني في وسط البلد بالإضافة إلى مباني الوزارات التي سوف يستحوذ عليها الصندوق بالتعاون مع الوزارات.

وأشار إلى أن المباني في وسط البلد جزء كبير منها مملوك لشركات حكومية مثل شركة مصر لإدارة الأصول العقارية أو شركات التأمين بالإضافة إلى المباني الحكومية التي ستنتقل للعاصمة الجديدة.

"نحن نقدم حاليا طلبات للوزارات من أجل تقييم مبانيها في وسط البلد والتعامل عليها ضمن هذا المخطط لتطوير منطقة وسط البلد"، بحسب ما قاله سليمان.