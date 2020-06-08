بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لتجهيز 14 غرفة بمستشفى أهل مصر

كتبت- منال المصري:

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وذلك لتجهيز 14 غرفة في مستشفى أهل مصر، بحسب بيان للبنك اليوم الاثنين.

وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توجهات الدعم تأتي ضمن خطة شاملة للبنك تشمل كافة المجالات التي تتعلق بتنمية الانسان، حيث وصل حجم تبرعات البنك لهذا العام حتى الآن نحو 800 مليون جنيه".

وقالت هبة السويدي، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة أهل مصر للتنمية، إن مبادرة بنك مصر للتبرع لضحايا الحروق في ظل الوقت الصعب الذي يمر به العالم، ووعي المؤسسات بدورها الريادي وقدرتها على دعم المؤسسات التنموية.

وأشارت هبة إلى خطورة قضية الحروق وأهمية تكاتف جميع فئات الشعب من أجلها.

وأشارت السويدي إلى أهمية المساهمات المادية، التي تعد أساسًا لبناء هذه المشروعات، وتوظيفها بشكل فعال لمضاعفة حجم الخدمة الطبية.