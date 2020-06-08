سعر الدولار يعود للتراجع مرة أخرى بالبنوك بعد سلسلة من الصعود

كتبت- شيرين صلاح:

عكس سعر صرف الدولار مساره الصعودي الذي بدأه منذ منتصف مايو الماضي، ليعود للتراجع بالبنوك في منتصف تعاملات اليوم الاثنين.

وكانت أسعار الدولار ارتفعت لأول مرة منذ شهرين خلال منتصف مايو الماضي وصعدت فقط الأسبوع الماضي 34 قرشًا.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي ومصر إلى 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة، والعربي الإفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية إلى 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.17 جنيه للشراء، و 16.27 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.03 جنيه للشراء، و 16.13 جنيه للبيع.