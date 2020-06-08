بالم هيلز توقع عقدًا مع الشروق للتنمية لتطوير 116 فدانًا بالعين السخنة

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة بالم هيلز للتعمير اليوم الاثنين إنها وقعت عقد تطوير مشترك مع شركة الشروق للتنمية السياحية لتطوير 116 فدانًا بالعين السخنة.

وأضافت في بيان صحفي مرسل للبورصة اليوم أن العقد يأتي على أساس نظام مشاركة الإيرادات لمشروع بمنطقة العين السخنة وهو مطل مباشرة على البحر الأحمر.

ويقع المشروع بموقع متميز على الكيلو 93 بطريق السويس- الزعفرانة مباشرة عند إلتقاء مخرج طرق الجلالة الجديد بالطريق الساحلي للعين السخنة وعلى بعد 75 دقيقة من القاهرة.

وذكر البيان أن المشروع يمتد على مساحة 116 فدانًا، ومن المتوقع أن يضم 1210 وحدات سكنية بإجمالي مساحة بنائية تصل إلى 163.655 متر مربع وسيتم تطويره على 5 مراحل.

وبحسب البيان فستتولى بالم هيلز كافة أنشطة البناء والتطوير والتسويق والمبيعات، وانتهت الشركتان من المخطط العام للمشروع.

وتتوقع بالم هيلز أن تحقق مبيعات جديدة من الوحدات السكنية من المشروع بقيمة 5.1 مليار جنيه وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 3.5 مليار جنيه، وفقًا للبيان.

وقالت الشركة إنها ستبدأ في تسليم الوحدات بعد 3 سنوات من بداية أنشطة المبيعات.

وقال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، في البيان إنه سعيد بهذا المشروع والتوسع في العين السخنة، الذي سيعزز مكانة ومحفظة الشرطة من المنتجعات والمنازل الثانوية بالمناطق السياحية.

ويأمل منصور في تطوير مشروع ناجح في هذه المنطقة مدعومًا بنجاحات سابقة في الساحل الشمالي من خلال مشروعات هاسيندا باي وهاسيندا وايت 1 و2، وفقًا للبيان.

ووصف محمد رشدي صالح، الرئيس التنفيذي لشركة الشروق للتنمية السياحية، الشراكة مع بالم هيلز بأنها بمثابة دفعة حقيقية للتنمية السياحية بشقيها الفندقي والإسكان السياحي والترفيهي في العين السخنة.

وشركة بالم هيلز، تأسست في عام 1997، وهي متخصصة في مجال التطوير العقاري، وتدير الشركة 29 مشروعًا في مصر، كما أن لديها محفظة أراضي بمساحة 41.6 مليون متر مربع، بحسب موقع الشركة.