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البنك الأهلي يضع "شرائح عازلة" بالفروع لحماية الموظفين والعملاء من كورونا (صور)

06:41 م الخميس 04 يونيو 2020
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كتبت- منال المصري:

بدأ البنك الأهلي المصري وضع شرائح عازلة أمام مكاتب الموظفين بالفروع ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لحماية الموظفين والعملاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك اتخذ إجراءات فورية لنشر شرائح عازلة لكافة مكاتب خدمة العملاء، والاستقبال وشبابيك الخدمة "التللرات"، والمكاتب المواجهة للعملاء، ضمن إجراءات الحماية المتبعة للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء من فيروس كورونا.

وأكد عكاشة أنه تم الانتهاء من تغطية 28 فرعًا بالشرائح العازلة على أن يتم تغطية كافة فروع البنك البالغ عددها 518 تدريجيًا حتى نهاية الأسبوع القادم

البنك الأهلي فيروس كورونا هشام عكاشة كوفيد 19

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