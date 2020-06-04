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مشتريات محلية تصعد بالبورصة 1.9% بنهاية تعاملات الخميس

02:57 م الخميس 04 يونيو 2020
مشتريات محلية تصعد بالبورصة 1.9% بنهاية تعاملات الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.89% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى 10621 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.9%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.74%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 200.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 137.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 63.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.83% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10424 نقطة.

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