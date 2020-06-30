رئيس الشعبة: إقبال ضعيف على المطاعم والكافيهات بعد إعادة فتحها

كتبت- دينا خالد:

قال محمد إمبابي، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بغرفة الجيزة التجارية، اليوم الثلاثاء، إن الإقبال على المطاعم والمقاهي، خلال الثلاثة الأيام الماضية، لا يزال ضعيفا.

وعادت المطاعم والمقاهي والكافيتريات للعمل يوم السبت الماضي حتى الساعة العاشرة مساء، ولكن بنسبة 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، مع بدء الحكومة تخفيف قيود مواجهة كورونا.

وقال إمبابي في تصريحات لمصراوي، إن المواطنين يدركون خطورة التجمعات والأماكن المزدحمة مما قلل الإقبال على المطاعم والكافيهات على عكس المتوقع.

وأشار إمبابي إلى أن المحلات ملتزمة بنسبة الـ 25%، وأنها تتطلع لزيادة هذه النسبة بالتدريج حتى يتمكن أصحاب المطاعم من تحقيق أرباح.

ويعمل بقطاع الكافيهات والمطاعم نحو 3 ملايين عامل تضرر أغلبهم بسبب تداعيات أزمة كورونا، بحسب ما قاله إمبابي.

وأوضح أمبابي، أن هناك حملات تفتيشية على المطاعم يوميا، من قبل وزارة السياحة والصحة والمحليات، وأن محافظ الجيزة يتفقد بنفسه ويتأكد من التزام المطاعم.