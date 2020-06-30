مسؤول بالمصرف المتحد: تطبيق رقم الحساب المصرفي الدولي يعظم فرص الصادرات المصرية

كتبت – منال المصري:

قال مصطفى عبد الحميد، مساعد العضو المنتدب لقطاع العمليات المصرفية المصرف المتحد، إن تطبيق المصرف المتحد للرقم المصرفي الدولي IBAN بداية من 30 يونيو 2020 الماضي سيسهم في تعظيم حجم الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.

وأوضح عبد الحميد، أن تطبيق الرقم المصرفي الدولي IBAN سيدعم جهود جموع المصدرين المصريين بمختلف أنشطتهم الاقتصادية في سرعة نفاذ منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الخارجية والوفاء بكافة التزاماتهم من عقود تصدير وأعمال اللوجيستية.

وأشار إلى أن ذلك يؤدي لزيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميا مما يساهم في تحسين جودة المنتج المصري، وبالتالي خفض الواردات، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للسوق المصري.

ويقول عبدالحميد، إن البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية للمصرف المتحد كانت مؤهلة بشكل كبير لتستقبل تطبيقات الرقم المصرفي الدولي IBAN على حسابات العملاء الحالية والمستجدة والتعامل معها وفق معايير الجودة العالمية والمطبقة في 77 دولة على مستوى العالم.

وأوضح أن توجه الدولة المصرية نحو التحول التكنولوجي دعم استراتيجية المصرف المتحد، مشيرا إلى أن التحول إلى مجتمع غير نقدي سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وإقرار سياسة الشمول المالي وتوسيع مجال الخدمات الإلكترونية في جميع المؤسسات.

وقال إن هذا يوفر الجهد والوقت المبذول للحصول على الخدمة فضلا عن تقليل التكلفة وعلاج عدد من القضايا أهمها القضاء على الفساد.

يذكر أن الرقم المصرفي الدولي IBAN سيتيح للعميل إجراء كافة معاملاته المالية مباشرة Straight – Through Process في مجال التحويلات.

وسيتم ذلك عبر القنوات المصرفية المختلفة مثل : الانترنت البنكي – ماكينات الصراف الآلي – الموبايل البنكي والتليفون البنكي – المحافظ الرقمية بمنتهي آمان وبجودة عالية.