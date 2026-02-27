ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والفلفل الحامي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و23 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 22 و28 جنيهًا.