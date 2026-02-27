إعلان

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

11:50 ص 27/02/2026

أسعار الطماطم والبطاطس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والفلفل الحامي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و23 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 22 و28 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفاكهة أسعار الخضروات أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بوسي شلبي مع نجوم الفن والإعلام في حفل سحور تركي آل الشيخ بالقاهرة (صور)
دراما و تليفزيون

بوسي شلبي مع نجوم الفن والإعلام في حفل سحور تركي آل الشيخ بالقاهرة (صور)
نيمار يثير الجدل بشأن منافسه: "وقح ووعدني بكسر ساقي"
رياضة عربية وعالمية

نيمار يثير الجدل بشأن منافسه: "وقح ووعدني بكسر ساقي"
مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
دراما و تليفزيون

مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي
أخبار مصر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي
في كرداسة.. قصة سيارة علم إسرائيل ومفاجأة تقلب الموازين
حوادث وقضايا

في كرداسة.. قصة سيارة علم إسرائيل ومفاجأة تقلب الموازين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

في كرداسة.. قصة سيارة علم إسرائيل ومفاجأة تقلب الموازين
شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان