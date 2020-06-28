تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.10 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والبركة، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.11 جنيه للشراء، و 16.21 جنيه للبيع.
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