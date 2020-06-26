صندوق النقد يوافق على قرض جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام
كتبت- ياسمين سليم:
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة على طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.
وكانت مصر توصلت منذ أسبوعين مع صندوق النقد لاتفاق على مستوى الخبراء من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.
وفي منتصف مايو حصلت مصر على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة أثار فيروس كورونا بقيمة 2.7 مليار دولار.
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