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صندوق النقد يوافق على قرض جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام

09:48 م الجمعة 26 يونيو 2020
صندوق النقد يوافق على قرض جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام

صندوق النقد الدولي

كتبت- ياسمين سليم:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة على طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

وكانت مصر توصلت منذ أسبوعين مع صندوق النقد لاتفاق على مستوى الخبراء من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

وفي منتصف مايو حصلت مصر على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة أثار فيروس كورونا بقيمة 2.7 مليار دولار.

صندوق النقد الدولي قرض

الخبر التالى:

صندوق النقد يكشف تفاصيل قرض مصر الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار لمواجهة كورونا

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