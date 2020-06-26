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الدولار يعود للتراجع مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي

04:12 م الجمعة 26 يونيو 2020
الدولار يعود للتراجع مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي

أسعار الدولار

كتبت – شيماء حفظي:
تراجع سعر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، قرشا واحدا، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.
وانخفض الدولار على سعره ثابتا في البنك الأهلي ليسجل أمس الخميس، 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع، مقابل 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، الخميس الماضي.
وكان الدولار قفز 34 قرشا خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري، لكنه عاد للتراجع في الأسبوع التالي، ليستقر بعدها لمدة أسبوع.

أسعار الدولار

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