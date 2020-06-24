عضو شعبة المستوردين: قرارات إعادة النشاط التجاري تكسر حالة الركود

كتبت- دينا خالد:

قال متى بشاي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعادة فتح بعض محلات الخدمات ومد عملها حتى العاشرة مساءً ومد عمل المحلات التجارية الأخرى حتى التاسعة جيدة للغاية.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمس، خطة التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من السبت المقبل، والتي شملت إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع استمرار منع "الشيشة"، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً.

وأضاف بشاي، في بيان اليوم الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت العديد من الالتزامات على التجار دون عمليات بيع للخدمة خاصة محلات المقاهي والكافيهات، والكوافير، والمطاعم، وصالات الجيم، ورغم ذلك كانت هذه المحلات مستمرة في دفع الإيجارات والتزامات العمالة.

وأوضح بشاي، أن العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية لها تأثير إيجابي على تجار التجزئة وأصحاب المحلات، مشيرا إلى أن قرار رفع الحظر سيكون له تأثير على سلوكيات الطلب.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية تأثرت بانحسار الطلب خلال الفترة الماضية، حيث أدى إغلاق حركة الحياة إلى تأثر حركة الشراء، بالرغم من استمرار ضخ الإنتاج بنفس مستوياته.

وكانت الحكومة فرضت في مارس الماضي عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي كان من بينها فرض حظر تجول ليلي، وإغلاق المحلات العاملة في عدد من المجالات، بالإضافة إلى تحديد مواعيد مبكرة لإغلاق المحلات العاملة في الأنشطة الأخرى مع استثناء السوبر ماركت والبقالة والصيدليات.