البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.1% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10753 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.17%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.75% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 10742 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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