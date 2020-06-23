البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.1% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10753 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.17%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.75% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 10742 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.