الإحصاء: 54.8% من الأسر تعتمد على التلفزيون المصري لمتابعة أخبار كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

تعتمد 54.8% من الأسر المصرية على التلفزيون المصري كمصدر أساسي لمتابعة أخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما أظهرته دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت.

وتشير الدراسة إلى أن هذه النسبة ترتفع في الريف إلى 57.6% بينما تبلغ في الحضر 51.2%.

ووفقًا للدراسة فإن 26.5% من الأسر المصرية يلجأون إلى الفضائيات و8.6% للأسر والأصدقاء و7% من الأسر تلجأ إلى الإنترنت و2.5% إلى العمل.

وتقول الدراسة إن 96.3% من الأسر المصرية على دراية تامة بأعراض الفيروس، كما أن 65.2% من الأسر يرون أن أول خطوة يجب القيام بها في حالة الاشتباه بأحد الأعراض هو الذهاب لأقرب مستشفى أو طبيب.

وتوضح الدراسة أن 67.6% من الأسر المصرية سمعت عن الخط الساخن لوزارة الصحة بخصوص الفيروس.

وتشير الدراسة أن 52.8% من الأسر المصرية ترى أن حظر التجوال هو الإجراء الأكثر أهمية للتقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا، ثم إغلاق الأماكن المزدحمة بنسبة 42.3%.

وأعلن الجهاز في بيان صحفي اليوم السبت نتائج دراسة أعدها لقياس أثر فيروس كورونا ورصد أثاره على حياة الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة المرجعية للدراسة كانت منذ بداية ظهور الفيروس في نهاية شهر فبراير وحتى مايو الماضيين.