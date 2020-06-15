زيادة المبيعات تضاعف أرباح شركة العبوات الطبية في 3 أشهر

كتبت – شيماء حفظي:

تضاعفت أرباح شركة العبوات الطبية، خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة المبيعات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الاثنين، ارتفع صافي ربح الشركة، ليسجل 1.6 مليون جنيه مقابل 714.9 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام بنسبة 65.5% لتسجل 9.6 مليون جنيه مقابل 5.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بحسب بيانات القوائم المالية.

وتعمل الشركة في إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج العبوات الزجاجية للأغراض الطبية، والصيدلية والمعامل ومستحضرات التجميل والعطور، والمشغولات الزجاجية.