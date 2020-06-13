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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

01:41 ص السبت 13 يونيو 2020
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

بورصة وول ستريت الأمريكية

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة على ارتفاع.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعا 477.37 نقطة، أو 1.9%، ليصل إلى 25605.54 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 39.21 نقطة، أو 1.3%،ليصل إلى 3041.31نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 96.08 نقطة ، 1% ، ليصل إلى 81ر9588 نقطة.​

بورصة وول ستريت مؤشر داو جونز الصناعي مؤشرات الأسهم الأمريكية

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