مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة على ارتفاع.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعا 477.37 نقطة، أو 1.9%، ليصل إلى 25605.54 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 39.21 نقطة، أو 1.3%،ليصل إلى 3041.31نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 96.08 نقطة ، 1% ، ليصل إلى 81ر9588 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
41303
عدد المصابين
-
11108
عدد المتعافين
-
1422
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7477428
عدد المصابين
-
3791875
عدد المتعافين
-
419373
عدد الوفيات
إعلان