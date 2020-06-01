الاتصالات: شريف فاروق قائمًا بأعمال رئيس هيئة البريد لمدة عام

كتب- علاء حجاج:

أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا بتكليف شريف محمد فاروق بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وفقًا لبيان من وزارة الاتصالات اليوم الاثنين.

ويأتى على رأس أولويات المهام التي كلف بها فاروق؛ الاستمرار فى تطوير الهيئة لتصبح منفذا رئيسيا لتقديم الخدمات الحكومية فى إطار مشروع بناء مصر الرقمية وتطوير الخدمات اللوجستية والبريدية وتنشيط التجارة الإلكترونية.

وبحسب البيان فإن مهام فاروق تتضمن التنمية البشرية والتدريب لموظفي الهيئة والمساهمة في جهود الدولة للتوسع في الشمول المالي وتطوير أداء منظومة صرف المعاشات ونظم السداد وتكريس دور طوابع البريد الثقافي والتربوي، ومراجعة آليات الهيئة بشأن مكافحة جرائم غسيل الأموال.

ويمتلك فاروق خبرة مصرفية لمدة تزيد عن 29 عاما في إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

وشغل شريف فاروق منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعي منذ مارس 2017، استطاع خلالها قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل في البنك المصري الخليجي بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017، وكذلك في البنك الوطني للتنمية – القاهرة (المسمى حاليا بمصرف أبوظبي الإسلامي خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل في البنك المصري الأمريكي – القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

ولقد حصل شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير في إدارة الاعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) في 2009، ودكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.