هيئة التأمينات تعتمد موازنة العام الجديد بزيادة 21 مليار جنيه في المصروفات

كتبت- ياسمين سليم:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الموازنة التقديرية عن العام المالي الجديد، بحسب بيان صحفي اليوم السبت من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة.

وقالت القباج في اجتماع لمجلس الهيئة إن الموزانة التقديرية للهيئة تضمنت زيادة المصروفات لتصل إلى 240 مليار جنيه مقارنة بـ 219 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة قدرها 21 مليار جنيه.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الزيادة ترجع لارتفاع أعداد أصحاب المعاشات، وأن هذه المصروفات سوف تزداد بعد صدور قانون صرف العلاوات الخاصة وكذا القرار الجمهوري بالزيادة السنوية وتبلغ تكلفتهما التقديرية 60 مليار جنيه.

كما أوضحت القباج أن الإيردات التقديرية للعام المالي 2020/2021 سوف تتضمن القسط التي تلتزم الخزانة بسداده وفقا للقانون التأمينات والمعاشات والذي يبلغ نحو 170 مليار جنيه، وذلك بخلاف الإيرادات من الاشتراكات التأمينية وعوائد الاستثمار.

أوصي المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة فور صدور قانون العلاوات الخاصة والزيادة السنوية، ومراعاة الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وأثرها على الاشتراكات المحصلة خاصة في ظل صدور قانون يمنح تسييرات للقطاعات والأنشطة المتضررة من هذه الظروف بإرجاء سداد الاشتراكات المطلوبة منها، وفقًا للبيان.

وقال إن هذا الأمر يتطلب مناشدة أصحاب الأعمال في القطاعات غير المتضررة من هذه الظروف بسرعة سداد مستحقات الهيئة والانتظام في سداد الاشتراكات الشهرية للهيئة.

كما استعرض المجلس أثناء انعقاده موقف الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات التأمينية وخاصة فيما يتعلق بمشروع الأرشيف الإلكتروني وإتاحة تقديم النماذج التأمينية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، واستراتيجية التحول الرقمي، وتطوير البنية المعلوماتية وتوحيد الخدمات المقدمة من منافذ التأمينات.