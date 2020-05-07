معيط: إنفاق 40 مليار جنيه من مخصصات مواجهة كورونا في شهرين ونصف

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة أنفقت نحو 40 مليار جنيه خلال فترة الشهرين والنصف الماضية من مبلغ الـ 100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأضاف الوزير، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 5.1 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية.

وذكر أن هذه المخصصات تضمنت تلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس "كورونا" المستجد.

كما تضمنت هذه المخصصات صرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحي ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات، وفرق العمل المركزية ومعاونيهم، وفرق الترصد الوبائي، وهيئة الإسعاف، بحسب الوزير.

وأوضح أنه تمت إتاحة 5 مليارات جنيه لوزارة التموين لتدبير الاحتياجات الإضافية من القمح والسلع التموينية؛ لضمان توفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين.

وأِشار الوزير إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية على النحو الذي يسهم في الحفاظ علي العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال إنه تم دعم بعض القطاعات الاقتصادية بنحو 10 مليارات جنيه سواءً كان ذلك من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتضررة من أزمة كورونا.

وأكد الوزير أن الحكومة نجحت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، بحسب البيان.