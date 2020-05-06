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نجيب ساويرس يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال 18 شهرا

04:06 م الأربعاء 06 مايو 2020
نجيب ساويرس يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال 18 شهرا

المهندس نجيب ساويرس

كتبت- شيماء حفظي:

توقع المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن ترتفع أسعار النفط، ليصل سعر البرميل إلى 100 دولار خلال 18 شهرًا، وذلك بعد الانخفاض الكبير في الأسعار خلال الفترة الماضية.

وقال ساويرس، في مداخلة هاتفية مع شبكة CNBC الأمريكية: "اعتقد إنه في خلال 18 شهرًا من الآن سيصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل".

وقفزت أسعار النفط بنسبة 20% أمس مع عودة تدريجي في الاقتصاد العالمي بعد الإغلاق الذي شهده بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال ساويرس إنه موافق على رأي الرئيس الأمريكي لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، بعد الإغلاق بسبب كورونا.

وقال إن السوق الأمريكية ارتفعت أمس بعد توقعات أن الاقتصاد الأمريكي قد يبدأ في إعادة الفتح.

ويرى ساويرس، فرصًا للاستثمار في شركات الطيران والسياحة والفنادق وقطاع الإنترنت، قائلا :"مع كل أزمة هناك فرصة، يمكنك الذهاب وشراء شركة طيران اليوم مقابل دولار واحد إذا كنت تتحمل الجزء الأكبر من الديون".

وبحسب سي إن بي سي، تراجعت أسهم شركات الطيران الأمريكية هذا العام مع اقتراب الطلب على السفر الجوي من التوقف التام، حيث انخفض أكثر من 95٪ بسبب جائحة فيروس كورونا.

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