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البورصة تصعد بنسبة 1% لليوم الثاني خلال تعاملات الأربعاء

02:15 م الأربعاء 06 مايو 2020
البورصة تصعد بنسبة 1% لليوم الثاني خلال تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت البورصة بنسبة فوق الـ 1% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد تراجع ملحوظ خلال جلستي الأحد والاثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 1.04% إلى مستوى 10294 نقطة.

كما صعد أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.98%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 136 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 128.8 مليون جنيه، و7.3 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.05% إلى مستوى 10188 نقطة، وذلك بعد تراجع ملحوظ لمدة يومين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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