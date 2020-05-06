أسعار الذهب تعاود الصعود في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للارتفاع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد ترجعها خلال اليومين الماضيين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 745 جنيها مقابل 743 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 639 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 851 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5960 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم في جلسة متذبذبة، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ترجعا بنحو 5.7 دولارات بنسبة 0.34%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1700 دولارات في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث تراجع الجرام بنحو جنيها واحدا.