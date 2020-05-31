التضامن: غدًا صرف جميع معاشات شهر يونيو من ماكينات الصراف الآلي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد إنها ستبدأ صرف جميع معاشات شهر يونيو بداية من الغد من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم فإنها ستبدأ صرف المعاشات من مكاتب هيئة التأمينات والبريد عبر تقسيم مواعيد الصرف بحسب قيمة المعاش.

وأضاف البيان أنه سيتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين، اعتبارًا من صباح الغد.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو لما يزيد عن 8.37 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه.

وكانت القباج قد اعتمدت خطة لصرف معاشات شهر يونيو بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لصرف المعاشات على أيام متفرقة.

وسيتم الصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون ألف جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الاثنين و الثلاثاء الموافقة (1-2) من شهر يونيو.

كما يتم الصرف لمن يبلغ معاشه أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف أيام الأربعاء والخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الأحد والاثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.

كما يتم الصرف لمن يزيد معاشهم عن 3 آلاف جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

وبحسب البيان فإنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور6 أشهر على أخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وقال البيان إنه تم توفير كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.

ودعت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية التي تؤكد عليها الدولة من حيث ارتداء الكمامات وعدم التزاحم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.