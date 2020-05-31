شعبة الأدوية: 50% زيادة في شراء الكمامات مع إلزام المواطنين بارتدائها

كتبت- شيرين صلاح:

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الإقبال على شراء الكمامات الطبية شهد زيادة بنسبة 50% مع بداية الأسبوع الجاري، تزامنا مع إلزام الحكومة للمواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وقررت الحكومة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية ووسائل النقل العام والجماعي والأماكن المغلقة، اعتبارا من أمس السبت وحتى منتصف يونيو، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وتضمن القرار منع دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية، دون ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم، أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على صحة العامة.

وقال عوف إن زيادة الطلب لم ترفع أسعار الكمامات بالأسواق، نظرا لوجود عربات الجيش للمستلزمات الطبية بجانب المحطات الرئيسية للقطارات وفي أماكن متعددة يمكن للمواطنين شراء الكمامات منها يوميا، وساعد ذلك على عدم زيادة الأسعار.

ويتراوح سعر الكمامات العادية بالصيدليات بين 4 و5 جنيهات، وسعر كمامات اإانتاج الحربي بنحو 3 جنيهات، بحسب عوف.

وتنتج مصر حوالي 400 ألف كمامة يوميا، وفقا لقول عوف في وقت سابق لمصراوي.

وأضاف أيضا في وقت سابق، أنه خلال الفترة المقبلة ومع بدء نزول المواطنين إلى عملهم، ستكون هناك استراتيجية لزيادة الإنتاج اليومي من الكمامات ليصل إلى مليون كمامة يوميا.

وتسعى مصانع الملابس الجاهزة حاليا لإنتاج كميات من القمامات القماشية لتلبية الطلب المتزايد على الكمامات.