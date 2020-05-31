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ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:49 ص الأحد 31 مايو 2020
ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و28 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري، 4 جنيهات، ليتراوح ما بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وفقا لبيانات الموقع.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك البوري سوق العبور

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