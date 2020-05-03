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إقبال محدود على شراء شهادة بنك الاستثمار ذات العائد 14%

03:56 م الأحد 03 مايو 2020
إقبال محدود على شراء شهادة بنك الاستثمار ذات العائد 14%

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قال مديرو فروع في البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن إقبال العملاء على شراء شهادة الاستثمار الجديدة ذات العائد 14% محدود للغاية، بسبب تزامنها مع بيع شهادة الـ 15% في بنكي الأهلي ومصر.

وبدأ بنك الاستثمار القومي، يوم الأربعاء الماضي، بيع شهادة استثمار "ب" الجديدة مرتفعة العائد للعملاء من الأفراد بفائدة 14% سنويا، ذات آجال عامين، وذلك من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري، وأيضا من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلي.

ولا يزال البنك الأهلي وكذلك بنك مصر مستمران في طرح شهادات الادخار ذات العائد 15% والتي تبلغ مدتها عام واحد فقط، والتي بدأ طرحها في 22 مارس الماضي.

وفسر مديرو الفروع عدم إقبال العملاء على شهادة الـ 14% إلى أنهم يفضلون الشهادة ذات عائد 15% أكثر، نظرا لأن الشهادة الأولى تصرف العائد شهريا بينما الثانية تصرف العائد كل 3 أشهر.

وأضافوا أن زيادة إقبال العملاء على شراء شهادة 15%، يرجع أيضا خوفًا من إيقاف مبيعاتها بالبنك في أي وقت، ولذلك يريدون الاستفادة منها سريعا قبل إيقافها ثم يتجهوا لشراء الشهادة 14%.

وأكدوا أن شهادة الاستثمار 14% ذات آجال عامين تعد استثمار مربح عن الشهادة البلاتينية ذات العائد 15% ذات أجل عام واحد، نظرا لطول أجل الشهادة الأولى، وأن استمرار الشهادة لفترة أطول تمثل استثمار مربح عن شهادة قصيرة الأجل حتى لو الفائدة مرتفعة.

وأضافوا أن خدمة العملاء يعملون على الترويج شهادة الاستثمار الجديدة 14% أمام العملاء ولكن واحد من كل 10 عملاء يقبلوا على شرائها والباقي لصالح الشهادة 15%.

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